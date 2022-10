EDF, la crise à court et à long terme

Luc Rémont a été nommé par l'Élysée pour succéder à Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF. Le futur patron de l'énergéticien a été passé sur le gril de la commission des affaires économiques du Sénat, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas une vision angélique de l'entreprise. EDF traverse en effet une « crise sérieuse », à court terme comme à long terme. Dès les premières heures de son mandat, il se consacrera « totalement » à tenir les engagements du groupe pour la reprise de la production des réacteurs nucléaires à l'arrêt.



La moitié du parc nucléaire français est à l'arrêt : entre maintenance programmée et réparation d'urgence pour cause de microfissures, les réacteurs ne sont pas en bon état. Résultat, la France ne peut pas compter sur le nucléaire pour ses besoins en électricité. Or, l'hiver s'annonce rude, c'est pourquoi Luc Rémont appelle à un « effort collectif » pour réduire la demande.