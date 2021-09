EDF pourrait acheter les turbines nucléaires de GE

En mars dernier, alors que GE avait déjà fait part de sa volonté de vendre sa filiale de turbines, Bruno Le Maire avait déclaré : « Je peux vous confirmer que nous travaillons à une solution française pour les turbines Arabelle ». Le groupe américain ne peut céder Steam Power sans l'accord des pouvoirs publics, comme il s'y est engagé au moment de l'acquisition des activités énergie d'Alstom. Pour le ministre de l'Économie, c'est une question de « souveraineté nationale ».



Ces discussions interviennent dans un moment particulier. La France attend des États-Unis des compensations pour la perte du contrat des sous-marins avec l'Australie, sous pression américaine. Et puis le gouvernement réfléchit à l'avenir de son parc vieillissant de centrales nucléaires. La possibilité de construction de six nouveaux EPR est en réflexion et cette vente de Steam Power à EDF pourrait être une opportunité.