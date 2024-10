Éducation nationale : une grève massive en vue contre le budget 2025

Le dépôt d’une alerte sociale signifie que les syndicats sont prêts à aller plus loin. Si le gouvernement ne répond pas favorablement à leurs revendications, un préavis de grève sera déposé pour le 4 novembre 2024, marquant le début d'un mouvement potentiellement long et perturbateur. Selon les syndicats, la fermeture de milliers de postes en pleine crise des vocations est une "ligne rouge" franchie par le gouvernement.



Cette grève, si elle a lieu, pourrait paralyser des milliers d’écoles, collèges et lycées sur plusieurs mois. Ce mouvement unitaire regroupe plusieurs grandes organisations syndicales, telles que la FSU, CGT, FO, UNSA et SUD, et vise à forcer le gouvernement à revoir sa copie budgétaire. Pour les enseignants, il ne s'agit pas seulement d'un ajustement technique, mais d'un enjeu majeur pour l'avenir de l'école publique en France.



La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a tenté de désamorcer la crise en suggérant que des ajustements pourraient être faits lors des débats parlementaires. Toutefois, ces propos n'ont pas calmé les syndicats, qui exigent des garanties immédiates et la suspension des suppressions de postes.