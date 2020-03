Effondrement de l'activité dans le secteur privé en mars

L'indice composite d'IHS Markit pour l'activité dans le secteur privé (secteur manufacturier et services) s'est littéralement effondré entre février et mars : de 51,6 le mois dernier, il est tombé à 31,4. C'est un record en la matière, même s'il s'agit d'un résultat préliminaire, il y a peu de chance pour qu'il remonte franchement. Le consensus des économistes était de 38,8, la situation est donc pire qu'attendu. L'activité des entreprises dans la zone euro s'est « effondrée » dans des proportions « nettement supérieures » à celles qui avaient été enregistrées au plus fort de la crise financière de 2008-2009, souligne IHS Markit. Preuve de la violence économique de l'épisode actuel.



Dans les services, l'indice IHS Markit atteint 28,4, après s'être affiché à 52,6 en février. Les économistes s'attendaient à 39. Dans le secteur manufacturier, le recul est plus mesuré avec un indice à 44,8 contre 49,2 le mois dernier (le consensus s'établissait à 39). Dans les deux principales économies de la zone euros, la chute de l'indice PMI est spectaculaire : pour l'Allemagne, il s'établit à 37,2 contre 50,7 en février.