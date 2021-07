Électricité : il faut s’attendre à une forte hausse du prix

Le 12 Juillet 2021, par Paolo Garoscio

Dans le budget des ménages français, l’énergie va peser de plus en plus lourd : après une forte hausse du prix du gaz, portée par une hausse du prix du pétrole et des tensions, c’est le prix de l’électricité qui ne cesse d’augmenter à la suite de la reprise de l’activité économique et industrielle. Début 2022, la hausse sur un an devrait être conséquente et les factures augmenteront.



Une forte hausse du prix de l’électricité sur le marché de gros La reprise de l’activité industrielle et économique, après l’arrêt forcé lié à la pandémie de Covid-19 en 2020, a fait grimper le prix de l’électricité sur le marché de gros. Au premier semestre 2021, ce prix a atteint 74 euros le mégawattheure, et la tendance haussière se poursuit. Selon certaines prévisions, fin 2021 le prix sur le marché de gros pourrait s’approcher des 100 euros le mégawattheur.



Une telle augmentation viendra forcément se répercuter sur les coûts de fonctionnement d’EDF et donc sur les tarifs réglementés de l’électricité. S’ils sont voués à disparaître, ils restent d’actualité et la Commission de Régulation de l’Énergie, qui les fixe après une demande de l’énergéticien publique, ne pourrait faire autrement que de les augmenter pour répercuter, sur le consommateur final, l’augmentation du coût de l’électricité pour le fournisseur.

Des factures en hausse… ou une intervention de l’État Si la tendance à la hausse des prix sur le marché de gros se confirme et se poursuit, alors début 2022 l’augmentation tarifaire pour les particuliers pourrait être de plus de 5% sur un an, voire atteindre les 8%. Un coup dur, alors que les ménages ont déjà subi une hausse majeure du prix du gaz qui a atteint un niveau jamais vu depuis 6 ans.



Le gouvernement pourrait toutefois intervenir pour limiter l’impact sur le budget mensuel des ménages : en baissant certaines taxes payées par le consommateur final pour sa consommation d’électricité, il serait en mesure de contenir la hausse du prix.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Marché | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"