Elisabeth Borne s'attaque aux SUV

Durant ses vœux à la presse vendredi dernier, la ministre de la Transition écologique, et ancienne ministre des Transports, s'en est prise aux SUV et aux 4x4 urbains. Elisabeth Borne a appelé à une révolution « systémique, plus rapide, plus ambitieuse encore que la révolution industrielle » qui passe par la transformation en profondeur des modèles de consommation et de déplacements. Dans sa ligne de mire, ces gros véhicules très prisés des automobilistes, mais aussi très polluants et protégés par les textes en vigueur en Europe : « Il y a quelque chose d'un peu absurde dans les textes européens actuels, c'est le fait que quand les véhicules sont plus lourds alors ils ont le droit d'émettre plus de gaz à effet de serre », déplore-t-elle.



La France a l'intention de remettre en cause cette « absurdité » qui permet à ce type de voitures de proliférer. Depuis le début de l'année, les constructeurs automobiles ont obligation de respecter de nouvelles normes : leurs véhicules neufs ne doivent pas dépasser une émission moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Si les émissions sont supérieures, le constructeur devra payer une amende fixée à 95 euros par gramme en excès, le tout multiplié par le nombre de voitures vendues dans l'Union européenne.