Elon Musk annonce la certification payante sur Twitter

Si les licenciements étaient attendus, l’annonce de la certification payante inquiète. Elon Musk promet en effet la célèbre pastille bleue, mais aussi une priorité dans les commentaires, un peu moins de publicité et la possibilité de poster vidéos et sons plus longs pour les utilisateurs payants. De quoi rendre, finalement, inutile la pastille bleue qui ne certifiera plus un compte bien précis d’utilité publique ou d’une personnalité.



Surtout, les changements pourraient donner lieu à un Twitter à deux vitesses : d’un côté les personnes riches, qui pourront dépenser 96 dollars par an pour être plus visibles sur le réseau social, et de l’autre les pauvres, invisibilisés car ne payant pas. De quoi remettre largement en question la vision qu’Elon Musk a présentée comme le futur du réseau, à savoir une place publique de débat où le pouvoir serait au peuple.