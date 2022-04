Elon Musk renonce à son siège au conseil d'administration de Twitter

Elon Musk, le fantasque milliardaire à la tête de Tesla et de SpaceX, a ajouté une nouvelle activité à son emploi du temps déjà bien chargé : celui de premier actionnaire de Twitter. Il a en effet acquis 9,2% du capital du réseau social, en affirmant toutefois devant la SEC (le gendarme de la Bourse américain) que cette participation était « passive ». Pas question pour lui de peser sur les décisions stratégiques de l'entreprise.



Or, c'est tout le contraire qui devait se passer. Dans la foulée de son acquisition, la direction de Twitter a offert à Elon Musk une place au sein du conseil d'administration. Il aurait dû participer à sa première réunion le 9 avril, mais l'homme d'affaires y a finalement renoncé. « Nous avons apprécié et apprécierons toujours la participation de nos actionnaires, qu'ils siègent à notre conseil ou non. Elon est notre plus gros actionnaire et nous resterons ouvert à sa participation », explique Parag Agrawal, le directeur général du réseau social.