Elon Musk renonce finalement à l'achat de Twitter

Nouveau coup de théâtre, un de plus, dans la saga de l'acquisition par Elon Musk de Twitter. Le directeur général de Tesla, qui proposait 44 milliards de dollars pour acheter le réseau social, abandonne l'affaire. Dans une lettre publiée par la SEC (Securities and Exchange Commission, le régulateur des marchés financiers américains), les avocats d'Elon Musk déplorent le manque de respect des obligations contractuelles de l'entreprise.



Au cœur du problème entre Elon Musk et Twitter : le nombre de faux comptes. Le réseau social affirme que le chiffre est inférieur à 5%. Le milliardaire estime lui qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Il estime donc que l'entreprise ment à dessein pour gonfler sa valeur. « Twitter n’a pas respecté de multiples clauses de l’accord et semble avoir donné des informations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s’est basé pour s’engager dans l’accord d’acquisition », selon le courrier.