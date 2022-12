Elon Musk va-t-il quitter la direction de Twitter ?

Sans surprise, le tweet n’aura pas duré longtemps. Moins de 12 heures plus tard, il était supprimé, sans qu’une position officielle de Twitter ne soit explicitée. Mais il y a fort à parier que l’équipe juridique du réseau social a identifié le problème et a rebroussé chemin concernant la décision.



Est-ce la raison qui a poussé Elon Musk a demander s’il doit quitter Twitter ? Difficile à dire. Le milliardaire a néanmoins lancé un sondage à ce sujet, précisant qu’il se pliera à la volonté des internautes. Et celle-ci est claire : après plus de 16,5 millions de votes, pour 57,5% des interrogés, Elon Musk doit bien démissionner de son poste de PDG de Twitter.