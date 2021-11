Elon Musk vend quasiment 7 milliards de dollars d'actions Tesla

Elon Musk s'y reprendra peut-être à deux fois avant de lancer un sondage sur Twitter ! Il a en effet demandé à ses millions d'abonnés s'il devait vendre 10% du capital qu'il détenait dans Tesla. Près de 58% des 3,5 millions de votants ont répondu par l'affirmative, tandis que le patron du constructeur automobile assurait qu'il respecterait le résultat du sondage. Il a donc respecté sa promesse, même si, dans les faits, Musk avait déjà enclenché la vente d'une partie de son capital quelques jours avant le fameux sondage.



Néanmoins, la publicité autour de cette histoire a fait réagir négativement la Bourse et Elon Musk a perdu dans l'opération quelques centaines de millions de dollars, puisqu'il a vendu ses actions dans une période de creux relatif. Dans le détail, il a cédé pour plus de 5,1 millions de titres, dont 4,2 millions étaient logés dans un trust. En valeur, cela représente 6,9 milliards de dollars, une des plus importantes cessions sur une si courte période.