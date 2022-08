Elon Musk veut débattre publiquement du nombre de faux comptes sur Twitter

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose désormais Elon Musk à Twitter. Le patron de Tesla a expliqué que l'accord donné à l'acquisition du réseau social pourrait se poursuivre « si Twitter fournit simplement sa méthode d'échantillonnage de cent comptes et la manière dont ils sont avérés réels ». En début d'année, l'homme le plus riche au monde s'était engagé sur une procédure d'achat de Twitter à hauteur de 44 milliards de dollars.



Au fil des semaines et de la chute du cours de Bourse de l'entreprise, son engagement s'étiolait et finalement, c'est en juillet qu'Elon Musk rompait unilatéralement l'accord avec une raison spécifique : Twitter aurait menti sur le nombre de faux comptes. Le réseau social l'estime en dessous de 5%, l'ex-prétendant beaucoup plus. Pour beaucoup d'analystes, il s'agit là d'une échappatoire pour éviter de payer une entreprise surévaluée.