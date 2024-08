Emmanuel Macron refuse la formation d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire : tensions croissantes avec la gauche

Les réactions du côté du NFP et de la gauche ne se sont pas fait attendre. Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a vivement critiqué cette décision lors d'une intervention sur BFMTV, la qualifiant de « coup de force antidémocratique inacceptable qui se fait sur la base d’une argumentation qui n’a aucun sens ». D'autres figures de la gauche, comme Fabien Roussel, leader du Parti communiste, ont également exprimé leur indignation. Il a appelé à une « grande mobilisation populaire » pour protester contre ce qu’il perçoit comme un refus catégorique de la volonté populaire exprimée lors des législatives.



Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a déclaré que « la réplique populaire et politique doit être rapide et ferme », ajoutant qu'une « motion de destitution sera déposée » contre le président. Le climat de tension entre l'exécutif et l'opposition semble donc s’intensifier, promettant une rentrée politique particulièrement houleuse.