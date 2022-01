Emploi des cadres : retour au beau fixe

L'emploi des cadres a retrouvé une dynamique qui s'était brisée nette durant l'année 2020, synonyme de déclenchement de la crise sanitaire. En 2019, les entreprises avaient procédé à l'embauche de 280.000 cadres, un chiffre qui est tombé à 230.000 en 2020. L'Apec, l'association pour l'emploi des cadres, a enregistré une progression significative pour 2021, avec 250.000 recrutements. Et le nombre d'offres d'emploi proposés par le site web de l'Apec a retrouvé des couleurs, il est proche du niveau pré-pandémique.



Le gros des embauches s'est réalisé au second semestre de 2021, et tout particulièrement au dernier trimestre. Il y a eu un effet « rattrapage », les entreprises ayant attendu une embellie sur le front sanitaire pour procéder à un recrutement de cadre. Néanmoins, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne.