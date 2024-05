En 2024, l'économie française devrait s'en sortir finalement assez bien

Pour faire face aux défis à long terme, l'OCDE recommande l'adoption d'un plan budgétaire à moyen terme visant à établir une trajectoire d'assainissement budgétaire plus stricte. Au début de l'année, le gouvernement a déjà pris des mesures en ce sens, annulant par décret dix milliards d'euros de crédits dans divers secteurs, et Bercy a annoncé la recherche de dix milliards d'économies supplémentaires.



« Un effort bienvenu, mais des efforts d'assainissement budgétaire supplémentaires seront indispensables pour réduire résolument la dette », indique l'OCDE. Le poids de la dette publique, s'élevant à près de 111 % du PIB à la fin de 2023, reste une préoccupation majeure, tout comme le risque de résurgence des tensions géopolitiques.



L'économie française semble se diriger vers une stabilisation progressive, mais cela nécessitera un engagement continu et renforcé en matière de politique budgétaire pour assurer une croissance durable et une réduction efficace de la dette nationale.