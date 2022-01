En France, le marché du véhicule d’occasion a grimpé de 8,1% en 2021

Pour Vincent Hancart, « le déficit lié, d’une part, à cette augmentation des immatriculations des occasions et, d’autre part, au manque d’occasions mises sur le marché à l’achat d’un véhicule neuf a entraîné une forte réduction des stocks que nous estimons à 30% ». Ainsi, les prix moyens des véhicules d’occasion ont grimpé de 13% en un an. Alors qu’il fallait payer un peu plus de 23.000 euros en moyenne pour acheter un véhicule d’occasion en décembre 2020, un an plus tard, en décembre 2021, il fallait payer un peu plus de 26.000 euros.



En 2022, le Directeur Général de Autoscout24 France, Vincent Hancart, estime que « le marché va revenir à un certain équilibre et ne devrait pas atteindre le niveau exceptionnel de 2021. Avec une possible sortie de crise des semi-conducteurs en seconde partie d’année, le marché devrait se stabiliser à des niveaux de prix et de volume plus raisonnables ».