En quête d'Avenir : horizons de la transition énergétique

Le 15 Août 2023, par La Rédaction

Dans une ère marquée par le réchauffement climatique, l'urgence d'une transition énergétique efficace et rationnelle s'impose. Une interview récente met en lumière ces enjeux majeurs, avec Philippe Charlez, expert de renom comme guide. Cet ingénieur, auteur de « Les 10 commandements de la transition énergétique », un ouvrage édifiant publié par VA Éditions, y décline un plan d'action viable et solide. Il aborde notamment le défi de doubler la consommation d'électricité tout en diminuant notre dépendance aux énergies fossiles, les opportunités offertes par l'innovation technologique et la nécessité d'un ordre mondial plus coopératif pour réussir la transition écologique. Découvrez cette discussion éclairante.

