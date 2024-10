Enedis prévoit d'augmenter la facture d'électricité pendant certaines heures : êtes-vous concerné ?

Face aux défis énergétiques et à l’évolution de la consommation, la CRE et Enedis envisagent de réajuster les périodes d’heures creuses en fonction des saisons. Ce projet vise à mieux répartir la demande énergétique, notamment en période hivernale, lorsque la consommation atteint des pics importants. En été, l’abondante production d’énergie solaire pourrait modifier les plages de consommation avantageuses, poussant les heures creuses en dehors des pics de production.

Par exemple, un abonné ayant des heures creuses de 23 h à 7 h l’hiver pourrait voir ses plages modifiées l’été, avec un découpage en deux périodes : de 23 h à 5 h et de 12 h à 14 h. D’autres foyers, comme ceux du sud de la France, pourraient avoir des heures creuses plus fragmentées, adaptées à la production photovoltaïque et à la demande.