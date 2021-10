Énergie : le gouvernement annonce des mesures pour limiter la hausse des prix

Invité sur le plateau du 20H de TF1 le 30 septembre 2021, Jean Castex, Premier ministre, a annoncé les décisions prises par l’exécutif pour limiter la hausse des prix de l’énergie. Un « bouclier tarifaire », comme l’a appelé le Premier ministre, entrera en vigueur dès le mois d’octobre 2021 jusqu’au printemps 2022. L’exécutif estime qu’aux alentours du mois d’avril 2022, les prix de l’énergie, et particulièrement du gaz, devraient retomber.



Ce « bouclier tarifaire » ne concerne toutefois que les prix de l’électricité et du gaz : aucune annonce n’a été faite concernant les prix du carburant, dont l’augmentation est également continue depuis l’été 2021 à la suite de la hausse des prix du brut en Bourse. Ces derniers, la semaine du 27 septembre 2021, ont atteint des records et des prix au plus haut depuis plusieurs années, bien avant la crise de la Covid-19.