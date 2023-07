Énergies renouvelables : 13,7 milliards d'euros pour le budget de l'État en 2023

Depuis 2003, le soutien de l'État aux énergies renouvelables repose sur un mécanisme garantissant un certain niveau de prix d'achat de l'électricité aux opérateurs d'énergies renouvelables. En contrepartie, ces opérateurs reversent la différence à l'État lorsque les prix du marché dépassent le prix garanti. Un système profitable pour l'État, d'autant plus lorsque les prix de l'électricité atteignent des niveaux record sur les marchés, comme ce fut le cas en 2022.



Cette stratégie s'avère également rentable sur le long terme. La CRE prévoyait en novembre dernier que les filières d'énergies renouvelables en métropole continentale représenteraient un revenu cumulé pour l'État de 30,9 milliards d'euros pour les années 2022 et 2023. Ces recettes participent notamment au financement de mesures de protection pour les consommateurs via les boucliers tarifaires et pour les entreprises grâce aux amortisseurs.