Engie verse ses services dans Equans et cherche à vendre cette nouvelle entité

Big bang chez Engie. L'énergéticien a créé avec Equans une nouvelle entreprise forte de 74.000 collaborateurs dans près de 17 pays, dont le chiffre d'affaires pèse 12 milliards d'euros, a décrit Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. Cette entité regroupe toutes les activités de services du fournisseur d'énergie : climatisation, chauffage, numérique, mécanique, services généraux, ventilation, installation électrique, etc.



Engie souhaite de son côté se recentrer sur les infrastructures et les énergies renouvelables. Equans est une entreprise autonome, elle possède sa propre direction dont Jérôme Stubler est le directeur général. Elle opère sur les mêmes marchés porteurs que le groupe français Spie ou l'américain Emcor : « On a une société qui va connaître une très belle croissance », assure-t-il. Un discours qui vise à mettre en valeur cette nouvelle entité et pour cause : Engie a l'intention de la vendre.