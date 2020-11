Entre islam politique et islamophobie en entreprise, une 3e voie !

Tout entrisme ethno religieux, islamisme ou autre, induit le racisme. Mon parti pris est que face à ce péril, c’est la force du projet et la légitimité du dirigeant d’entreprise qui font la différence. Sans elles, les lois et les règlements resteraient stériles.

Dans ce parti pris, la diversité est essentielle. Elle l’est pour la créativité et pour l’innovation des offres clients et des processus internes, in fine la pérennité de l’entreprise.

Comment la développer alors qu’elle est mise à mal par le militantisme islamique politique, celui qui justifie et impose les obligations islamiques au travail ?



Mon parti pris est qu’un projet fort rassemble et inspire autant les dirigeants que les équipes, les clients et les actionnaires. De ce fait, il attire les candidats performants. Il répond aux aspirations profondes de chacun en termes de développement de soi, de sécurité financière, de pérennité, d’horizon dégagé. Un tel projet est désiré par la plupart des salariés, musulmans ou non. Il pourrait même inspirer un militant de l’islam politique échaudé par l’exiguïté de son dessein islamiste.



Pour un projet fort validé par un comité de direction solidaire, tous secteurs confondus (entreprise, sport…), les critères de réussite (Key Success Factors) et surtout les indicateurs de performance (Key Performance Indicators, KPI) sont connus. Étonnamment, les managers les regardent de manière inégale, entre négligence et application partielle. Cette faiblesse s’avère être un terrain favorable à l’entrisme islamique dans les processus opérationnels.



Avant une réunion, avant un entretien, le questionnement du leader lui permet de se réaligner utilement, instantanément, et d’économiser les coûts d’un coach.

« Quelle est mon intention ? Quels sont bienfaits pour mes équipes, pour mes clients, pour mes investisseurs ? »