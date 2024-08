Épargne : les livrets défiscalisés continuent d’attirer les bas de laine des Français

Le 23 Août 2024, par Paolo Garoscio

En 2024, les Français continuent de privilégier les produits d'épargne défiscalisés, avec une préférence marquée pour le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et le Livret d'Épargne Populaire (LEP). Ces livrets, qui offrent sécurité et avantages fiscaux, demeurent des choix populaires avec une collecte positive en juillet 2024.



Le Livret A et le LDDS collectent plus de 2 milliards d’euros Le Livret A, souvent perçu comme un refuge sûr pour l'épargne, a vu son encours total atteindre 427 milliards d'euros à la fin juillet 2024. Ce montant, bien qu'élevé, reflète une certaine modération dans la collecte nette, qui s'est élevée à 1,57 milliard d'euros en juillet 2024, en baisse sur un an. Sur l'ensemble de l'année, la collecte nette du Livret A s'inscrit en retrait par rapport à l'année précédente, en raison d'une normalisation progressive des comportements d'épargne.



Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) se positionne comme une alternative de choix pour les épargnants français. À la fin juillet 2024, l'encours du LDDS s'établit à 155,1 milliards d'euros, avec une collecte nette mensuelle de 730 millions d'euros. Avec leur taux de 3 % par an, qui va être supérieur à l’inflation en 2024, les deux livrets d’épargne défiscalisés s’offrent ainsi une collecte de 2,4 milliards d’euros.

Plus de 650 milliards d’euros d’épargne défiscalisée Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) a toujours la cote auprès des ménages à revenus modestes, qui profitent pleinement du taux d'intérêt de 4 %. En juillet 2024, l'encours total du LEP a atteint 76,9 milliards d'euros, grâce à une collecte nette de 460 millions d'euros pour ce mois. Depuis le début de l'année, le LEP a enregistré une collecte nette cumulée de 4,98 milliards d'euros.



Les trois livrets confondus montrent que les Français continuent d’épargner massivement. Livrets A et LDDS, cumulés, s’offrent un encore de plus de 570 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent les près de 77 milliards d’encours des LEP. Au total, ce sont ainsi 659 milliards d’euros qui sont déposés sur les livrets défiscalisés disponibles en France.

