Epic Games repart en guerre contre Samsung et Google

Dans ce nouveau recours, Epic Games ne se limite pas à la demande d’une simple interdiction. Selon les documents déposés devant un tribunal fédéral de Californie, l'éditeur réclame également des dommages et intérêts pour compenser les pertes financières causées par le blocage de son application. Le montant de ces compensations n’a cependant pas été précisé.



Dans un communiqué, Epic Games dénonce « des pratiques anticoncurrentielles illégales » qui, selon lui, portent préjudice aux développeurs et aux utilisateurs finaux. Pour se démarquer des géants du smartphone, l'éditeur a créé sa propre boutique d'applications, un geste symbolique pour contourner le monopole des plateformes de Google et d'Apple.



Epic Games n'est pas seul dans sa lutte contre les pratiques monopolistiques. Le paysage législatif mondial a connu plusieurs évolutions majeures ces dernières années, visant à réduire la domination des géants de la tech. Par exemple, la Corée du Sud a adopté en 2021 une loi obligeant Google et Apple à ouvrir leurs systèmes à des moyens de paiement alternatifs.



En Europe, le règlement sur les marchés numériques, ou Digital Markets Act (DMA), est entré en vigueur en mars 2024. Ce cadre juridique impose aux six plus grandes entreprises technologiques mondiales, dont Google, de permettre une plus grande concurrence sur leurs plateformes. Ces initiatives illustrent une tendance mondiale vers un renforcement de la régulation des acteurs dominants du numérique, un mouvement qui pourrait jouer en faveur des développeurs comme Epic Games.