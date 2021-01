États-Unis : il décroche le jackpot d'un milliard de dollars à Mega Millions

Un milliard de dollars, soit 820 millions d'euros : c'est la somme énorme remportée par ce joueur du Michigan, qui a tenté sa chance à la loterie Mega Millions de ce vendredi 22 janvier en déboursant deux dollars pour un ticket. Grand bien lui en a pris : il empoche le second plus gros gain de cette loterie qui porte bien son nom ! Depuis le mois de septembre, personne n'avait trouvé les bons numéros de Mega Millions, faisant ainsi augmenter la cagnotte de semaine en semaine. Et comme les sommes ne sont pas plafonnées, le jackpot a atteint ce montant considérable.



Ce milliard de dollars est cependant presque pâlot par rapport au record toujours en place : il y a deux ans, un vainqueur à l'identité inconnue encaissait la somme de 1,537 milliard au Mega Millions. En 2016, une autre loterie Powerball avait mis en jeu 1,6 milliard, qui a été partagée par plusieurs vainqueurs. Largement de quoi changer de vie dans les deux cas…