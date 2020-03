EuropaCorp, la société de Luc Besson, a un nouveau propriétaire

En très grande difficulté depuis des années, l'entreprise créée par Luc Besson en 1999 s'est trouvée un chevalier blanc. Vine Alternative Investments acquiert 60,15% du capital d'EuropaCorp, le fonds Falcon 6,29%. Dans un communiqué, Vine explique que « le projet de plan de sauvegarde prévoit notamment la conversion en capital de l'intégralité des créances de fonds gérés ou conseillés au plus haut niveau par Vine et Falcon ». On retrouve au capital la holding de Luc Besson à hauteur de 10,6% (contre 38% auparavant), et le fonds chinois Fundamental avec 9,36% de l'entreprise. Avant cette opération, il en possédait 28%. C'est un nouveau départ pour EuropaCorp, qui s'est placé en sauvegarde judiciaire en mai dernier, avant de bénéficier d'une prolongation jusqu'en mai 2020.



Pour tenter de sortir la tête de l'eau, EuropaCorp a cédé bon nombre d'actifs, à commencer par ses multiplex à Tremblay-en-France et à Marseille, tous deux vendus au groupe Pathé. Le studio s'est également séparé de son activité de production pour la télévision, et procédé à des licenciements : 22 postes supprimés sur des effectifs de 79 personnes en France. EuropaCorp conservait un catalogue de films fourni ainsi que sa capacité à produire des films.