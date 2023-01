FMI : l'année 2023 suscite des inquiétudes pour la croissance mondiale

L'année 2023 va subir un ralentissement de la croissance mondiale aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et en Chine, selon Kristalina Georgieva, la directrice du FMI. Les trois principales économies mondiales ralentissent en effet simultanément, a-t-elle rappelé à CBS : « La nouvelle année sera plus difficile que celle que nous laissons derrière nous ». Ces déclarations sont en lien avec la prévision de baisse de l'activité économique annoncée par l'institution : 2,7% cette année.



Il faut remonter à 2001 pour voir une telle croissance mondiale, en dehors de 2008 (crise financière) et 2020 (crise sanitaire). Kristalina Georgieva a détaillé la situation pour les États-Unis, qui pourraient bien échapper à la récession grâce au marché de l'emploi toujours très bien orienté. Le chômage est de 3,7%, son niveau le plus bas depuis les années 1960. Mais ce chômage suscite aussi des craintes pour l'inflation : la Réserve fédérale va être poussée à augmenter ses taux pour endiguer l'inflation.