Facebook règle une ardoise fiscale de plus de 100 millions d'euros

Mais le « vrai » chiffre d'affaires français de Facebook serait deux fois plus élevé, soit 1,3 milliard d'euros d'après les comptes de Capital, qui prend en compte le revenu moyen généré par chaque utilisateur (ils sont 34 millions en France, avec un revenu moyen de 40 euros environ). En tout, Facebook France aurait dû déclarer 500 millions d'euros de bénéfices avant impôts en 2019. Mais la maison mère facture à la filiale française des charges substantielles pour l'utilisation de la marque et de ses technologies : la rentabilité de Facebook France est donc très faible, ce qui explique le montant d'imposition final.



Pour ses activités européennes, Facebook passe par l'Irlande pour régler le minimum d'impôt. Une pratique courante pour les grandes entreprises du numérique, mais qui est à l'origine d'un débat sur une nouvelle taxation de ces groupes. Facebook l'appelle d'ailleurs de ses vœux : « Nous comprenons qu’il y ait de la frustration sur la manière dont les entreprises de la tech sont imposées en Europe », explique ainsi la filiale française. « Nous acceptons que cela puisse signifier que nous devrons payer plus d’impôts et les payer dans différents endroits, dans un nouveau cadre ».