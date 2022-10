Factures d'énergie : l'État a dépensé 100 milliards d'euros pour limiter la casse

Entre le bouclier tarifaire et les différentes mesures de soutien aux ménages modestes, le coût pour les finances publiques de ces dispositifs est très élevé. Et malheureusement, la guerre en Ukraine, qui se poursuit n'en finit pas de peser sur le budget des Français et de l'État. « Au total, en 2021, 2022, 2023, nous aurons dépensé 100 milliards d'euros pour protéger nos compatriotes contre la flambée des prix », a annoncé Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale.



Le bouclier tarifaire, mis en place en octobre 2021, s'arrêtera à la fin de cette année. Il a permis de limiter la hausse des factures de gaz et d'électricité de 4%. Il y a également eu les nombreux chèques envoyés à certaines catégories de Français : chèque énergie de 100 euros pour 5,8 millions de ménages, indemnité carburant (jusqu'à 300 euros) pour les travailleurs modestes…