Faudra-t-il réserver une place dans son TER ?

Cependant, cette justification n’a pas convaincu tout le monde. Pierre Debano, porte-parole de l’Association des usagers de la ligne TER Vallée de la Marne, a exprimé sa désapprobation en mai dernier, soulignant que de nombreux usagers prennent ces lignes pour aller travailler à Paris et n’ont pas la possibilité de prévoir précisément leurs horaires de retour.



La réaction des usagers ne s’est pas fait attendre. Le réseau #enTrain a lancé une pétition qui a recueilli près de 9.000 signatures en seulement dix jours, témoignant de l’opposition généralisée à cette mesure. Les associations d’usagers craignent que cette obligation ne devienne la norme à l’échelle nationale, une évolution qu’elles jugent « sans fondement » et qui pourrait mener à une marginalisation de certains voyageurs.



L’association Régions de France, porte-parole des quinze régions françaises qui organisent et financent les TER, a également réagi à cette polémique. Elle a tenu à rappeler que la généralisation de la réservation obligatoire ne fait pas partie des discussions actuelles concernant les transports express régionaux, qualifiant le débat de « non vérifié » et « sans fondement ». Les expérimentations en cours, insiste-t-elle, ne représentent qu'une infime portion de l’offre globale de TER en France.



Cependant, malgré les assurances données par les autorités régionales et la SNCF, les inquiétudes persistent. Le risque que la réservation obligatoire devienne une norme généralisée pourrait transformer radicalement l’expérience des usagers des TER, habitués jusqu’à présent à une certaine flexibilité dans l’utilisation de ce mode de transport. Alors que le débat continue de faire rage, la question reste posée : cette mesure, en apparence anodine, ne risque-t-elle pas de bouleverser le quotidien de milliers de voyageurs ?