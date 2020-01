Ferrari : marque la plus puissance du monde en 2020

Le 27 Janvier 2020, par Paolo Garoscio

L’annuel classement du cabinet Brand Finance concernant la puissance des marques au niveau mondial a de nouveau couronné le constructeur italien Ferrari, spécialisé dans les voitures de course et de luxe, comme « marque la plus puissante du monde ». Un titre qu’elle conserve, donc, car elle le détenait déjà en 2019.



Ferrari : une marque connue dès le plus jeune âge Entrée en Bourse en 2016 sur la volonté de sa maison-mère, Fiat, qui a voulu capitaliser sur la puissance de sa marque, le titre Ferrari a connu une croissance incontestable : la capitalisation, en Bourse, a plus que triplé en quatre ans atteignant 29 milliards de dollars.



Mais la puissance de Ferrari se retrouve surtout sur son impact dans la culture populaire. Selon le cabinet Brand Finance, qui dévoile son classement des 500 marques les plus puissantes le 25 janvier 2020, c’est simple : quasiment toute personne sur terre connaît Ferrari avant l’âge de 8 ans. Rares sont les marques qui peuvent en dire autant. « Le cheval cabré sur fond jaune est instantanément reconnaissable dans le monde entier, même dans les endroits que les routes n’atteignent pas encore » explique David Haigh, directeur général de Brand Finance.

Dans les 11 seules marques à obtenir un label AAA+ Fondée en 1947 par Enzo Ferrari, la marque a écrit l’histoire du sport automobile et des voitures de luxe. Son logo fait sa force, car il est reconnaissable très facilement, tout comme le rouge qui habille la majorité de ses modèles, tout du moins les versions « de base ».



Pour Ferrari, c’est une consécration mais, surtout, une garantie de confiance de la part des investisseurs et de ses fans. Brand Finance lui attribue d’ailleurs la note de confiance de AAA+, la plus haute du domaine de la finance. Seulement 10 autres marques l’ont également obtenue dans ce classement 2020.

