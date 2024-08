Fin d'une époque : Peugeot et DS tirent un trait sur les berlines traditionnelles

Les berlines familiales connaissent depuis quelques années un déclin notable en Europe. Ce segment autrefois prisé, qui comprenait des modèles tels que les Citroën C5, Renault Talisman, ou encore Ford Mondeo, est aujourd'hui en voie de disparition. Le retrait progressif de ces modèles au profit des SUV illustre un changement profond dans les préférences des consommateurs. Les SUV, jugés plus polyvalents et imposants, ont réussi à séduire une clientèle en quête de nouveauté et de modernité.



Parmi les derniers bastions de ce segment en déclin, la Peugeot 508 et la DS 9 représentaient une alternative plus élégante et efficiente aux modèles concurrents. Cependant, Peugeot vient d’annoncer la fin de la production de la 508 d’ici à la fin de l’année 2024. Ce modèle, pourtant restylé en février 2023, n'a pas su rivaliser avec les perspectives de vente des SUV 3008 et 5008, devenus les fers de lance de la marque. DS Automobiles, de son côté, met également un terme à la production de sa DS 9, une berline de luxe qui n’a jamais réussi à s'imposer sur le marché.