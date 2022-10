Finalement, M6 n'est plus en vente

C'est le statu-quo dans le paysage audiovisuel français. La fusion entre les groupes TF1 et M6 n'a pas eu lieu en raison des risques légaux et des incertitudes que faisaient peser l'Autorité de la concurrence et le régulateur, déplore Bertelsmann. L'entreprise, qui détient aussi RTL Group, a finalement abandonné son idée de vendre la chaîne M6, même si des offres sérieuses ont été mises sur la table. Bertelsmann possède 48,3% du capital de M6.



La première d'entre elles émane de FL Entertainment, la société de Stéphane Courbit spécialisée dans la production audiovisuelle et les paris sportifs. Pour l'occasion, le Français s'était allié à Rodolphe Saadé (CMA-GSM). La proposition valorisait la chaîne M6 à hauteur de 1,2 milliard d'euros. La seconde offre provenait de l'attelage entre Xavier Niel, fondateur d'Iliad, et du groupe italien MediaForEurope (ex-Mediaset) détenu par la famille Berlusconi.