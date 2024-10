Fiscalité : les transports lourdement taxés dans le budget 2025

Outre l’automobile, l’exécutif cible aussi les transports particulièrement polluants, comme le secteur aérien. Le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam), Pascal de Izaguirre, a confié à l’AFP que les professionnels de l’aéronautique sont « en état de choc » face à la perspective d’une taxation accrue. Selon ses informations, un milliard d’euros pourrait être ponctionné sur le secteur en 2025. Cette mesure entraînerait une hausse des prix des billets d’avion, particulièrement pour les vols long-courriers et en classe affaires.



Le quotidien Les Échos a révélé que cette nouvelle taxation prendra probablement la forme d’un quasi-triplement de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA), actuellement à 460 millions d’euros. Les passagers d'affaires et l'aviation privée devraient être plus lourdement mis à contribution, en adéquation avec la politique gouvernementale visant à faire participer les secteurs économiques les plus polluants.



Ces mesures, inscrites dans le budget 2025, devraient rapporter environ 1,5 milliard d’euros à l’État, soit une fraction des 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires visées par le gouvernement. Le projet de loi de finances dans sa globalité prévoit un effort budgétaire total de 60 milliards d’euros, réparti entre diverses sources de financement, dont une « contribution exceptionnelle » des entreprises réalisant des profits importants et des ménages les plus aisés. Ces décisions marquent un tournant dans la gestion de la transition écologique en France, avec un objectif clair de responsabilisation des secteurs économiques les plus polluants.