Fitch dégrade la note d'Israël

Lundi, l'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de la dette d'Israël, passant de « A+ » à « A », une décision qui témoigne de l'impact économique du conflit en cours avec le Hamas. Selon l'agence, le conflit à Gaza pourrait durer jusqu'en 2025, et les risques d'une extension à d'autres fronts sont bien réels. Cette situation entraîne des pressions budgétaires significatives, avec un déficit qui pourrait atteindre 7,8 % du PIB et une dette dépassant les 70 % du PIB.



Fitch souligne que les dépenses militaires d'Israël vont augmenter de manière permanente de près de 1,5 % du PIB par rapport aux niveaux d'avant-guerre, alors que le pays renforce ses défenses aux frontières. Cette escalade des dépenses militaires, combinée à la destruction des infrastructures et aux perturbations des secteurs clés tels que le tourisme, la construction et la production dans les zones frontalières, pourrait causer des dommages durables à l'économie israélienne.



L'impact du conflit ne se limite pas aux seules finances publiques. L'agence Fitch met en garde contre les effets à long terme sur les investissements et les perspectives économiques d'Israël, qui pourraient se détériorer encore davantage. En février, Moody's avait déjà abaissé la note de la dette israélienne, suivie par S&P Global en avril. Ces décisions, motivées par les risques géopolitiques accrus, mettent en lumière les défis auxquels l'économie israélienne est confrontée en raison de la situation sécuritaire.