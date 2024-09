Flamanville 3 : étape cruciale vers la mise en service de l'EPR

Le projet de Flamanville, bien que marquant un progrès technique significatif pour la France, a été entaché de nombreux retards et surcoûts. Initialement prévu pour 2012, le réacteur aura finalement pris douze ans de retard et coûté six fois plus cher que prévu selon la Cour des comptes. Néanmoins, EDF ne reconnaît qu’un dépassement de budget de quatre fois le coût initial. Ce projet est également scruté de près, car il servira de modèle pour les six nouveaux réacteurs EPR2 que la France prévoit de construire dans les années à venir, sur les sites de Penly, Gravelines et Bugey.



Le démarrage du réacteur EPR de Flamanville s’inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement du parc nucléaire français. Après l’entrée en service de la centrale de Civaux en 1999, la France mise désormais sur une nouvelle génération de réacteurs pour répondre aux enjeux énergétiques de demain. Emmanuel Macron a annoncé, en juin dernier, son intention de construire huit autres réacteurs EPR2, en plus des six déjà programmés, portant ainsi à 14 le nombre de nouvelles installations potentielles.



Toutefois, des défis techniques persistent, à commencer par la nécessité de remplacer le couvercle de la cuve du réacteur après dix-huit mois de fonctionnement, en raison de fragilités détectées dès 2015. EDF, en coopération étroite avec l'ASN, devra également gérer les attentes du public et des ONG, qui continuent de surveiller de près ce projet colossal. Le succès de Flamanville 3 sera un test décisif pour l'avenir du nucléaire en France, à un moment où la transition énergétique est plus que jamais au cœur des débats nationaux.