Flambée des prix de l'énergie : des centaines d'entreprises à risque

La verrerie Duralex a annoncé la fermeture de son four pendant quatre mois à partir de novembre, mettant ses salariés au chômage partiel. En cause : des factures d'énergie qui ont littéralement explosé. L'entreprise a payé l'an dernier 2 millions d'euros pour son énergie, contre 13 millions cette année, a illustré Roland Lescure, le ministre délégué de l'Industrie au micro de Sud Radio.



Dans ces conditions, c'est la survie même de plusieurs entreprises qui est en jeu. « On parle aujourd'hui de quelques dizaines d'entreprise, un peu plus de 300, qui nous alertent en disant : "là, je peux plus, il va falloir faire quelque chose" », a expliqué le ministre pour qui il existe un risque réel de décrochage en raison de la hausse vertigineuse des prix de l'énergie.