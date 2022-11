Flambée des rémunérations pour les grands patrons en 2021

Le reste du podium est composé de Bernard Charlès, le directeur général de Dassault Systèmes, avec 44,1 millions d'euros (+114%), et de Daniel Julien, le PDG de Teleperformance avec 19,6 millions (+15%). Les contre-pouvoirs au sein de ces entreprises cotées sont les actionnaires, qui votent pour ou contre ces niveaux de rémunérations. Mais souvent, le dernier mot revient au conseil d'administration qui les valident.



Proxinvest prend en compte l'ensemble de la rémunération, dont toutes les composantes ont augmenté par rapport à 2019 : c'est le cas du salaire fixe relevé de 1,5% (SBF 120) et de 4,2% (CAC40), des attributions d'options et d'actions (+39,6% pour le SBF120), du bonus annuel moyen (respectivement +19,9% et +33,6%). C'est Carlos Tavares qui a touché le bonus le plus élevé : 7,5 millions d'euros.