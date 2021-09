Flambée du prix du gaz : des mesures de soutien supplémentaires pour les ménages modestes

Branle-bas de combat au sein du gouvernement après l'annonce de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'une hausse des prix du gaz de 12,6% au 1er octobre. Sur CNews, Bruno Le Maire a prévenu que les tarifs de l'électricité allaient eux aussi probablement augmenter en janvier 2022. « Le gouvernement a parfaitement conscience du problème et voit parfaitement à quel point cela peut peser sur le pouvoir d'achat des ménages », indique le ministre de l'Économie.



Le locataire de Bercy pointe du doigt une « aberration » au niveau européen. En effet, la flambée des cours du gaz se répercute sur le prix de l'électricité. « D'un point du vue économique, c'est absurde et d'un point de vue écologique, c'est incohérent », le gaz étant une énergie fossile, mais pas l'électricité puisqu'en France du moins, elle est produite avec le nucléaire. « Ces flambée sont insupportables. Je ne supporte pas la corrélation entre une énergie fossile et l'énergie nucléaire », ajoute Bruno Le Maire.