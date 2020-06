Fnac Darty : un manque à gagner de 400 millions d'euros pendant la crise sanitaire

Dès le 15 mars, la plupart des magasins du groupe de distribution de produits culturels, électroniques et électroménagers ont dû fermer pour enrayer la propagation de la Covid-19. Depuis le déconfinement, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, malgré les règles sanitaires indispensables pour éviter une deuxième vague. Sur les cinq premiers mois de l'année, Fnac Darty a enregistré des ventes à hauteur de 2,211 milliards d'euros, soit 14,4% de moins par rapport à la même période l'année passée. Durant le premier semestre 2019, l'entreprise avait engrangé un chiffre d'affaires de 3,28 milliards d'euros, en progression de 2,7% d'une année sur l'autre.



Le résultat opérationnel courant (ROC) de l'entreprise devrait donc être en territoire négatif. Le repli sera de 100 à 120 millions d'euros par rapport aux six premiers mois de 2019, prévoit le groupe. À l'époque, Fnac Darty avait engrangé un ROC de 46 millions d'euros hors activités aux Pays-Bas et hors Nature & Découvertes (l'enseigne avait été acquise l'an dernier). Il faut s'attendre à une perte d'exploitation qui devrait s'établir entre 54 et 74 millions d'euros.