Ford condamné à verser 1,7 milliard de dollars de dommages après un accident mortel

Melvin et Voncile Hill, un couple habitant en Géorgie, ont trouvé la mort dans l'habitacle de leur F-250. Après une crevaison, ce pick-up de 2,6 tonnes s'est retourné et malheureusement, le toit n'a pas tenu le choc et a écrasé les le conducteur et le passager. Les enfants du couple accusent Ford d'un défaut de conception du véhicule, en particulier du toit. Et ce n'est pas la première fois que le F-250 est visé : ce sont des dizaines d'accidents du même genre qui lui sont reprochés.



Le constructeur américain a d'ailleurs décidé de modifier la conception du toit pour renforcer cette partie du véhicule en 2017. Toutefois, durant le procès, Ford a assuré que la sécurité de l'habitacle n'était pas en cause, en produisant des études de design devant la cour. Peine perdue : la justice américaine a infligé une amende record de 1,7 milliard de dollars envers l'entreprise !