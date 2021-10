Forte baisse du chômage attendue cet automne

Le taux de chômage va connaître une forte réduction au troisième trimestre. Alors qu'il s'était établi à 8% cet été, il devrait s'établir à 7,6% durant l'automne, d'après l'Insee. L'institut des statistiques explique dans une note de conjoncture que ce recul est la conséquence du « fort rebond de l’emploi en milieu d’année [qui] se traduirait par une baisse du chômage ». Résultat : le taux de chômage serait « quasiment un point de moins que deux ans plus tôt », avant le déclenchement de la pandémie (8,5% au troisième trimestre 2019).



L'Insee donnera les chiffres définitifs le 19 novembre. Mais si cette prévision devait s'avérer, alors l'économie française ferait bien mieux que les précédentes estimations de l'institution, qui donnait un taux de chômage à 8,2% à la fin de l'année. C'est l'emploi salarié en particulier qui se montre particulièrement dynamique, en particulier le secteur tertiaire marchand (restauration, commerces, loisirs, etc.), et qui stimule le rythme de créations de postes.