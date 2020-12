Frais excessifs sur les paiements par cartes bancaires : sanction de 2,8 millions d'euros pour six banques

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé des amendes à six banques françaises, écrit Le Parisien . La BNP Paribas est l'établissement le plus lourdement sanctionné avec 1,494 million d'euros. Suit la Banque Postale (1,168 million), la Banque populaire du Grand Ouest (76.446 euros), la banque Afone (58.200 euros), la Caisse régionale Crédit agricole Normandie avec une amende de 48.276 euros, et enfin la Caisse fédérale du Crédit mutuel Maine Anjou Basse-Normandie qui devra régler 35.600 euros.Ces banques ont fait l'objet d'une enquête de la DGCCRF, suite à des contrôles remontant à 2018.. En cause, la mention d'une commission globale. Celle-ci n'est pas détaillée, ce qui empêche une mise en concurrence avec d'autres acteurs bancaires, reprochent les enquêteurs. Ces derniers ont également observé que les banques ne respectaient pas l'obligation de fournir des cartes de paiement à débit et/ou à crédit « visuellement identifiables » aux clients consommateurs.