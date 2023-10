France 3 et France Bleu fusionnent sous la marque « Ici »

L'audiovisuel public français va connaitre une transformation significative avec la fusion prochaine des marques France 3 et France Bleu en une seule entité, baptisée « Ici ». À partir de septembre 2024, cette nouvelle marque remplacera les noms bien connus de France 3, qui existe depuis 1972, et de France Bleu, en place depuis 1980. La décision de cette fusion a été annoncée par Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, et Sibyle Veil, PDG de Radio France, au quotidien Ouest-France.



Le but de ce changement majeur est de « s'allier » pour être « plus fort ensemble », selon les deux dirigeantes. Elles estiment que cette démarche va permettre à ces médias de ne pas se concurrencer et de renforcer leur présence et leur impact. Bien que chacun conservera sa « spécificité », ils s'engagent à être « plus présents et plus puissants » ensemble.