France Travail : une offre d'emploi sur deux serait illégale

La plateforme France Travail, destinée à faciliter la recherche d'emploi, est au cœur d'une controverse suite à la publication d'une étude par la CGT Chômeurs. Le syndicat dénonce que plus de la moitié des offres d'emploi publiées sur le site seraient illégales. Selon les conclusions de cette étude, 55 % des annonces ne respecteraient pas les normes légales en vigueur, une situation jugée « extrêmement préoccupante » par Pierre Garnodier, secrétaire général du Comité National des Travailleurs Privés d'Emploi et Précaires (CNTPEP) CGT.



Ces offres d'emploi illégales prennent diverses formes. L'une des pratiques les plus répandues est celle des contrats à durée déterminée (CDD) présentés comme pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée (CDI), une promesse qui n'engage en réalité en rien l'employeur. « Toutes les offres doivent être le strict reflet du contrat de travail qui sera signé et ne pas comporter de mention susceptible d’induire en erreur », souligne Pierre Garnodier. Pourtant, dans de nombreux cas, les offres ne respectent pas ce principe, mettant les candidats en situation d'incertitude et de précarité.



L'impact de ces offres trompeuses sur les demandeurs d'emploi est loin d'être négligeable. Pierre Garnodier alerte sur les effets psychologiques dévastateurs pour les personnes précaires, qui voient leurs espoirs déçus par des promesses non tenues. « Cela crée du désespoir », insiste-t-il, évoquant les risques accrus de dépression et, dans certains cas, de tentatives de suicide.