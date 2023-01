France : les milliardaires ont gagné plus de 200 milliards depuis 2020

Les inégalités de richesse dans le monde se sont accentuées durant la crise sanitaire de la Covid-19. Et l’année 2022 n’a pas amélioré les choses. « Depuis 2020, deux tiers des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches », écrit Oxfam dans le communiqué de presse accompagnant la publication de son rapport, intitulé « La loi du plus riche ».



Inversement, souligne l’ONG qui pointe annuellement les inégalités de richesse dans le monde, « plus de 820 millions de personnes souffrent aujourd’hui de la faim. 60% d’entre elles sont des filles et des femmes. » Une situation qui frappe tous les pays, y compris les plus riches. Pour preuve, souligne l’ONG, « la fréquentation des Restos du cœur a augmenté de 12% en 6 mois » en 2022.