Fraude : 100 millions d'euros détournés par une ex-employée de Kiabi

Au centre de cette affaire se trouve une femme de 39 ans, ancienne trésorière de l'enseigne. C’est au mois d'août, lors de son arrestation sur la piste de l’aéroport de Figari, en Corse-du-Sud, qu’elle est tombée entre les mains de la police judiciaire. Ce qui intrigue, c’est le train de vie luxueux de cette ex-employée, dont la fortune soudaine a éveillé les soupçons des enquêteurs. Lors de son arrestation, elle transportait plus de 500.000 euros en bijoux et autres articles de luxe.



L’ancienne trésorière, qui avait déménagé en Floride où elle travaillait dans le secteur du luxe, a été ramenée à Paris. Elle a été mise en examen pour "escroquerie et blanchiment en bande organisée". Les autorités soupçonnent que cette femme ne pourrait avoir agi seule, et d'autres complices pourraient être impliqués dans cette fraude d'une telle envergure. Depuis, elle a été placée en détention provisoire, et l’enquête se poursuit pour démêler les détails de ce détournement exceptionnel.