Fraude fiscale : Bercy recouvre 9 milliards d’euros de recettes en 2019

Il y a deux ans, Bercy mettait en place des algorithmes d’intelligence artificielle qui ont permis aux agents du fisc de s’intéresser de plus près à 100 000 dossiers d’entreprises et de particuliers l’an dernier. Les recettes de recouvrement de droits et de pénalités par le biais de ces nouveaux outils ont atteint 785 millions d’euros. D’après des informations de RTL , cela représente un bond vertigineux de 130% d’une année sur l’autre.Un montant record, comme l’annonçait Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dès septembre dernier.Ces nouveaux outils, regroupés sous le terme CFVR (pour ciblage de la fraude et valorisation des requêtes), ont d’abord permis au fisc de relever les irrégularités sur les déclarations de 5 millions d’entreprises, puis ce sont 37 millions de contribuables qui ont été concernés. Toutes les informations sont traitées par ces algorithmes : données bancaires et fiscales, sécurité sociale, caisses d’allocations familiales, URSSAF, patrimoine immobilier.