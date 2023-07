Fraudes aux moyens de paiement en France : baisse globale en 2022

Face à ces chiffres, la Fédération bancaire française (FBF) a réitéré que la sécurité des paiements était une « priorité absolue » pour les banques françaises. La FBF souligne que les établissements bancaires mettaient tout en œuvre pour renforcer constamment la sécurité, permettant ainsi à leurs clients de profiter d'un environnement de transaction de plus en plus sécurisé.



Depuis fin avril, les banques ont d'ailleurs l'obligation de traiter le dossier des victimes de fraudes aux virements en moins de 24 heures et de procéder à un remboursement immédiat si aucune négligence du client n'est prouvée. Cette évolution souligne l'engagement continu des banques dans la lutte contre les fraudes aux moyens de paiement.