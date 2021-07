Free lance une offre de location de smartphone avec option d'achat

D'autres opérateurs proposent eux aussi des offres de location, mais il s'agit d'un achat ferme : chez Free, il est toujours possible de restituer le smartphone. Si le client décide de le retourner, Free s'engage à le recycler ou à le reconditionner. Et s'il veut acheter l'appareil avant l'échéance, l'opérateur peut lui proposer de régler les mensualités restantes pour l'acquérir définitivement.



Dans un deuxième temps, Free Mobile pourrait également allonger la durée de la location à 36 mois et commercialiser une assurance pour le smartphone. Free Mobile souhaite ici s'adresser à ces 25% du marché qui utilisent la subvention des mobiles, et qui représentent 75% du chiffre d'affaires du secteur.